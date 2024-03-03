Спецпредставитель КНР посетит Москву в рамках своего турне по урегулированию на Украине

Ожидается, что Ли Хуэй, помимо России, приедет в штаб-квартиру ЕС и несколько стран Европы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй прилетит 3 марта в Москву в рамках своего второго турне, направленного на поиск путей урегулирования конфликта на Украине.

Как ожидается, для проведения второго раунда челночной дипломатии Ли Хуэй, помимо России, посетит штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию. Как сообщила представитель российского дипведомства Мария Захарова, в Москве у него запланирована встреча с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в преддверии начала турне подчеркнула, что "самое насущное дело сейчас - восстановить мир". По ее словам, основная цель нынешней челночной дипломатии - достичь консенсуса по поводу урегулирования конфликта и "возвести мосты для проведения мирных переговоров".

О турне 2023 года

Первое такое турне Ли Хуэя состоялось в мае 2023 года. В ходе поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами нескольких европейских стран, а также провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По итогам международной поездки спецпредставитель КНР подчеркнул, что китайские власти намерены выступать посредником и продвигать возможность мирного диалога Москвы и Киева, несмотря на сильные различия в позициях сторон касательно перспектив урегулирования кризиса. По его словам, власти КНР будут помогать решению проблемы Украины путем диалога со всеми сторонами, включая РФ. При этом Ли Хуэй подчеркнул, что украинский конфликт можно прекратить путем остановки поставок вооружений в зону боевых действий.

Россия же неоднократно подчеркивала в контактах с партнерами, в том числе и с Китаем, свою приверженность дипломатическому урегулированию, но при учете Киевом интересов и озабоченностей РФ. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова к рассмотрению конструктивных предложений по переговорам. На встрече с Ли Хуэем в прошлом году Лавров выразил признательность Пекину за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса и высоко оценил готовность КНР играть позитивную роль в его урегулировании.

Китайский план урегулирования

В феврале 2023 года МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В документе Пекин отметил, что переговоры являются "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине", и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу". Кроме того, подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва высоко ценит разработанный китайскими партнерами план. По его словам, предложения Пекина "реалистичны и могли бы быть положены в основу мирных договоренностей, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве".

Глава МИД РФ также подчеркивал, что Россия с вниманием относится ко всем мирным инициативам партнеров, включая китайскую, и разделяет многие их предложения по урегулированию. Вместе с тем в МИД РФ констатировали неприятие со стороны киевского режима любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование. В недавнем заявлении Лавров в очередной раз указал, что "мяч не на стороне России в вопросе диалога с Украиной", отметив, что сперва Зеленский должен отменить указ, запрещающий переговоры с Москвой. По его словам, Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования на основе учета законных интересов РФ и реалий, которые сложились за долгие годы и привели к нынешней ситуации.