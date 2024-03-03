Премьер Италии признала юридические сложности в случае использования фондов РФ для Украины

При этом Джорджа Мелони отметила, что такое решение было бы честным "с философской точки зрения"

РИМ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала объективные юридические сложности в случае использования суверенных фондов РФ для Украины, а также отметила разницу подходов с США к этому вопросу.

"Использовать суверенные фонды РФ, чтобы гарантировать восстановление Украины, честно с философской точки зрения, но с точки зрения юридической и экономической представляет определенные сложности. Мне кажется, достаточно хорошим решением стало предложение ЕС об использовании процентов от этих замороженных фондов, и это решение можно вынести на обсуждение "семерки", - сказала она на пресс-подходе в Торонто, где находится с визитом.

По ее мнению, можно также использовать российские фонды "под гарантии кредитов". "Но есть объективные сложности юридического и экономического характера", - добавила Мелони.

Она также указала, что подходы США в отношении использования российских фондов несколько иные, поскольку надо учитывать, "где физически они находятся". При этом премьер Италии считает, что не может быть вмешательства во внутренние дела, к которым она относит вопрос о блокировке республиканцами средств для Украины.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Многие специалисты указывают, что конфискация суверенных фондов может нанести ущерб привлекательности евро и европейского рынка капиталов для международных инвесторов. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы.

1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение ЕК, которое предполагает использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на период до 2027 года.