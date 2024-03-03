Bild: в ФРГ ожидают результаты расследования о перехвате разговора военных в ближайшие дни

В правительственных кругах рассчитывают, что информация о том, каким образом произошла утечка информации, появится в скором времени, пишет газета

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Власти Германии рассчитывают, что результаты расследования о перехвате разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus будут известны в ближайшее время. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

По ее данным, в правительственных кругах рассчитывают, что в течение нескольких дней удастся выяснить, каким образом произошла утечка информации. Только тогда станет ясно, будут ли приняты какие-то меры.

Поскольку это инцидент, затрагивающий национальную безопасность, канцлер ФРГ Олаф Шольц, как указывает издание, взял на себя право принятия решения. Он намерен обсудить возможные меры с министром обороны Борисом Писториусом.

В то же время газета отмечает, что перехват разговора немецких военных вызывает серьезное беспокойство у партнеров Германии по НАТО, "поскольку они опасаются за сохранность военной информации". Федеральное ведомство военной контрразведки Германии проводит расследование. Цель состоит в том, чтобы проверить, не был ли взломан один из сотовых телефонов офицеров и не нарушили ли военные правила безопасности. Виртуальная беседа офицеров ВВС ФРГ велась на платформе WebEx, при этом линия связи не была защищена, ранее об этом заявила газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Существуют признаки того, что использовалось недостаточно безопасное средство связи, учитывая контент, который явно обсуждался. Это, среди прочего, предмет дальнейшего расследования", - заявила газете представитель Минобороны ФРГ. Как заметили в оборонном ведомстве, на основании проведенных расследований "больше ни о каких инцидентах с прослушиванием телефонных разговоров неизвестно". Однако в органах безопасности, как утверждает Bild am Sonntag, опасаются, что РФ прослушивает гораздо больше конфиденциальных разговоров между военными, политиками и правительственными чиновниками.