В Раде заявили, что у ВСУ не было подготовленных позиций для отступления из Авдеевки

Украинский депутат Роман Костенко также отметил, что отступающие войска являются наиболее уязвимыми

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при отступлении из Авдеевки столкнулись с проблемой неподготовленных для обороны позиций. Об этом заявил депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Пожалуй, самая большая проблема - это отсутствие наших оборонительных позиций, на которые можно было спокойно отойти. И это проблема. Здесь вопрос в том, что мы должны понимать, что те войска, которые отходят, им достаточно сложно переходить к обороне. <...> Войска, которые отходили, должны были бы зайти за войска, которые уже обороняются", - сказал он в интервью украинскому Radio NV.

Костенко подчеркнул, что отступающие войска являются наиболее уязвимыми. "Враг этим воспользовался, когда мы отходили на неподготовленные позиции. Он догонял и выбивал нас из тех или иных населенных пунктов", - продолжил он.

По его словам, сейчас основной задачей является стабилизация обстановки.