В Бундестаге могут создать комитет по расследованию из-за перехвата разговора военных

Глава земельной группы Христианско-социального союза Александер Добриндт отметил, что такая необходимость вызвана тем, что "разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими", а также тем, что канцлер Германии Олаф Шольц, "возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактом"

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге (парламенте ФРГ) Александер Добриндт заявил, что нельзя исключать создания комитета по расследованию ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus. Он добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен объясниться перед парламентом, в том числе по вопросу возможного использования Taurus на Украине.

"Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов", - заявил Добриндт журналу Der Spiegel. И то, и другое, по его мнению, следует прояснить как можно быстрее. "Канцлер Германии должен объяснить это Бундестагу", - подчеркнул политик. "При таком положении дел нельзя исключать создания комитета по расследованию", - резюмировал Добриндт.

На фоне публикации записи разговора немецких военных в рядах оппозиции ФРГ обвинили Шольца во лжи в вопросе передачи Украине и использования там Taurus. По словам представителя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Флориана Хана, обоснование отказа канцлера поставлять ракеты является "искажением фактов".