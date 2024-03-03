Губернатор Айдахо предложил избирателям "избавиться от Байдена"

Брэд Литтл призвал вернуть экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Губернатор американского штата Айдахо Брэд Литтл поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

"Нам нужно исправить ситуацию на границе, снизить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либеральной политике. Время избавиться от [действующего президента США] Джо Байдена и вернуть президента Трампа в Белый дом", - написал он в X (ранее Twitter).

На кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев в Айдахо Трамп и экс-постпред США в ООН Никки Хейли борются за 32 голоса делегатов, которые затем будут выбирать кандидата на пост президента США от республиканцев на общенациональном съезде партии 15 июля в городе Милуоки (штат Висконсин).

Ранее в субботу ведущие американские СМИ сообщили о победе Трампа на кокусах в штатах Мичиган и Миссури. Согласно данным телекомпании NBC, по итогам обработки 99% бюллетеней в Миссури Трамп получает поддержку 100% избирателей. В Мичигане же после обработки 99% бюллетеней Трамп набирает 97,8%.

Предварительные итоги кокусов в Айдахо ожидаются позднее.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.