Хуситы заявили, что Сунак может вернуть судно Rubymar, пропустив помощь в сектор Газа

Член политбюро "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси указал, что для этого премьер-министр Великобритании должен отправить письмо, подписанное поддерживающим Палестину членом парламента Джорджем Галлоуэем

ДУБАЙ, 3 марта. /ТАСС/. Член политбюро мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может вернуть сухогруз Rubymar, о затоплении которого в субботу сообщило международно признанное правительство Йемена.

"Мы говорим Сунаку. Вы и ваше правительство несете ответственность за судно Rubymar <...>. У вас есть возможность вернуть его, отправив письмо, подписанное Джорджем Галлоуэем (член британского парламента, который выступает в поддержку Палестины - прим. ТАСС) и гарантирующее, что грузовики с гуманитарной помощью пройдут в Газу", - написал аль-Хуси на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее йеменское правительство заявило, что британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море. 19 февраля хуситы атаковали судно, следовавшее под флагом Белиза из ОАЭ в Болгарию. Сухогруз получил серьезные повреждения и не смог продолжить движение. Предполагалось, что с помощью кораблей ВМС США сухогруз, построенный в 1997 году, отбуксируют в порт Джидда в Саудовской Аравии.