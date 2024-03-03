В Мексике исключили арест Эквадором укрывающегося в ее посольстве бывшего вице-президента

Глава мексиканского МИД Алисия Барсена также сообщила, что сейчас рассматривается возможность предоставления Хорхе Гласу убежища

МЕХИКО, 3 марта. /ТАСС/. Мексика не намерена разрешать правоохранительным органам Эквадора зайти на территорию ее посольства в Кито, чтобы арестовать укрывающегося там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом в интервью радиостанции Radio Fórmula заявила глава МИД Мексики Алисия Барсена.

"Этого [захода мексиканских правоохранителей на территорию диппредставительства] не может быть, потому что это нарушило бы дипломатический иммунитет нашего посольства", - сообщила глава внешнеполитического ведомства.

"Мы анализируем просьбу о предоставлении убежища <…> бывшему вице-президенту [Эквадора Хорхе Гласу], мы находимся в этом процессе. Мы еще не предоставили его, но и не отказали в нем", - добавила Барсена, напомнив, что "Мексика всегда была очень гостеприимной страной для соискателей убежища и беженцев, особенно когда они спасаются от политических преследований".

Бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год. В декабре 2023 года МИД Мексики сообщил, что Глас попросил об убежище в посольстве страны в Кито.

Ранее власти Эквадора попросили посольство Мексики в Кито разрешить полицейским арестовать Гласа, укрывающегося в здании диппредставительства.