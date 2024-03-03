Al Jazeera: жертвами обстрела жилых домов в Рафахе стали 14 человек

Среди них шестеро детей

ДУБАЙ, 3 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 14 палестинцев, в том числе 6 детей, погибли в результате удара Армии обороны Израиля на юге сектора Газа. Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, израильские войска провели обстрел жилых домов в городе Рафах, расположенном на юге палестинского анклава у границы с Египтом.

7 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе. Два дня спустя премьер поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся в этом городе четырех батальонов ХАМАС. Позднее США заявили, что Израилю не следует проводить военные операции в Рафахе без четкого плана по защите остающихся там палестинских граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.