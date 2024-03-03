Профсоюз погранслужбы высмеял Байдена, предложив ему "вздремнуть на пляже"

В частности, организация опубликовала иронично составленный распорядок дня американского лидера в городе Браунсвилл, куда он приехал, чтобы обсудить с местными властями и правоохранительными органами миграционный кризис

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Профсоюз сотрудников американской погранслужбы высмеял президента США Джо Байдена, который в пятницу посетил расположенный на границе с Мексикой Браунсвилл (штат Техас), чтобы обсудить с местными властями и правоохранительными органами миграционный кризис. Организация выложила в субботу на странице в X (ранее Twitter) иронично составленный распорядок дня американского лидера в этом городе.

"Поднялся на борт номер один, вздремнул. Проснулся в местечке под названием Браунсвилл", - так, по мнению профсоюза, начался визит американского президента в этот город. После этого, продолжила организация, Байден "прочитал написанное крупными буквами сообщение на телесуфлере: "Во всем виноват Трамп". "Поднялся на борт номер один, спрашиваю, что это за люди были в зеленой униформе (сотрудники погранслужб - прим. ТАСС). Мне отвечают, что они "стегают ремнем" нелегальных мигрантов. Выразил ужас, вздремнул", - продолжает профсоюз.

"Проснулся, закончил работу, отправился на пляж, вздремнул", - так закончился день президента, по мнению организации. Под сообщением она разместила фотографию спящего на пляже демократа.

Байден отправился в Техас, чтобы, по свидетельству Белого дома, предметно ознакомиться с ситуацией на южной границе, заслушать работающих там сотрудников силовых ведомств США. В пятницу Республиканская партия назвала визит главы государства срежиссированным. Несмотря на миграционный кризис в стране, Байден посетил южную границу всего лишь второй раз за весь срок своего президентства, отмечает партия. Республиканцы критикуют американского лидера и его однопартийцев за масштабный миграционный кризис.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Техасе, который возглавляет губернатор-республиканец Грег Эбботт. Он привлек местную Национальную гвардию для защиты границы, усилил возведение барьеров, инициировал проведение масштабных операций по борьбе с контрабандой наркотиков, подписал закон, позволяющий местным правоохранительным органам задерживать мигрантов, а судьям - принимать решения об их депортации из США, а также распорядился вывозить мигрантов на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.