Al Jazeera: израильские поселенцы напали на деревню вблизи Рамаллы

Ранения получили минимум пять человек

ДУБАЙ, 3 марта. /ТАСС/. Израильские поселенцы напали на одну из деревень вблизи города Рамалла на Западном берегу реки Иордан, в результате чего по меньшей мере пять жителей были ранены. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, около 150 нападавших атаковали деревню в субботу вечером. Они бросали камни, в результате чего повредили автомобиль и выбили окна в нескольких домах. Кроме того, по меньшей мере пять местных жителей были ранены, передает телеканал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.