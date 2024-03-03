В Израиле заявили, что займут более агрессивную позицию по отношению к РФ

Лидер либертарианского крыла правящей в еврейском государстве партии "Ликуд" Амир Вейтманн обвинил Россию в том, что она "сильно вовлечена в происходящее в Израиле"

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Израильские власти намерены занять более агрессивную позицию по отношению к России в связи с СВО на Украине. Уверенность в этом выразил лидер либертарианского крыла правящей в Израиле партии "Ликуд" Амир Вейтманн в опубликованном в субботу интервью порталу Business Insider.

Он прокомментировал слова постоянного представителя еврейского государства при ООН Гилада Эрдана, который в понедельник заявил, что Израиль работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотников. "Израиль будет занимать более агрессивную позицию в отношении России", - полагает политик. Если СВО не закончится к тому времени, когда Израиль урегулирует конфликт с палестинским радикальным движением ХАМАС, утверждал Вейтманн, "израильское оружие попадет на Украину".

Он обвинил Россию в том, что она якобы "сильно вовлечена в происходящее в Израиле", имея в виду обострение палестино-израильского конфликта. Однако неясно, "на каком уровне", добавил Вейтманн. Он не привел доказательств своих утверждений. По словам политика, Израиль "не имеет возможности" предоставлять системы вооружения другим странам. Тем не менее, считает он, передача систем раннего предупреждения о ракетных ударах - "только начало" обязательств Израиля перед Украиной. По версии Вейтманна, заявление израильского постпреда не было "чем-то неожиданным".

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Израиль и Украина ведут битву против человечества и международного гуманитарного права. Российский дипломат также назвал бредом слова Эрдана, который сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль.