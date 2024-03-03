ЦАХАЛ сообщил о гибели трех солдат на юге сектора Газа

По данным армейской пресс-службы, еще 14 получили ранения

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. В ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа 3 военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли, еще 14 получили ранения.

Как сообщила армейская пресс-служба, погибшие - 19-летний сержант Долев Малка, 19-летний сержант Афик Тери и 20-летний сержант Инон Ицхак - проходили курс подготовки пехотных командиров в 450-м батальоне бригады "Бисламач".

По данным пресс-службы, число погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 245. Общее число павших израильских военных с начала нового витка палестино-израильского конфликта составило уже 585.