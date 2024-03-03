СМИ: ХАМАС ответит на предложение посредников об обмене заложников "в ближайшие часы"

Представители радикального движения в Египте встретятся с посредниками, чтобы подготовить список заложников, которые, как ожидается, будут освобождены

ДУБАЙ, 3 марта. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС ответит на предложенную посредниками сделку по обмену заключенными "в ближайшие часы". Об этом сообщил в субботу саудовский телеканал Al Arabiya.

По его информации, делегация ХАМАС проведет встречу с посредниками в Египте для подготовки списка заложников, которые, как ожидается, будут освобождены.

Ранее сообщалось, что представители ХАМАС и Израиля прибудут 3 марта в столицу Египта, где продолжатся многосторонние переговоры о достижении перемирия в секторе Газа и определении параметров соглашения по обмену заложников на палестинских заключенных.

2 марта телеканал Al Hadath сообщил, что ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по вопросу о длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрах обмена заложников на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. По сведениям источника в структурах безопасности Египта, "стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев". Источник телеканала добавил, что "для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращении жителей в эти районы".

Изначально израильские представители отказывались продолжать диалог об урегулировании в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не представит список оставшихся в живых заложников, удерживаемых радикальными группировками в палестинском анклаве.