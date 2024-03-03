Al Jazeera: Израиль провел масштабные рейды на Западном берегу Иордана

Речь идет о лагерях беженцев Калькилия, Аль-Арруб и Тулькарм, отметил телеканал

ДУБАЙ, 3 марта. /ТАСС/. Израильские военные провели ночью масштабные рейды в лагерях беженцев Калькилия, Аль-Арруб и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Военные совершили ночью рейды на несколько населенных пунктов на оккупированном Западном берегу, при этом значительные силы были направлены на штурм города Тулькарм, отмечает телеканал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.