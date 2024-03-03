CENTCOM: на борту затонувшего в Красном море сухогруза была 21 тыс. тонн удобрений

Они содержат сульфат и фосфат аммония, что может нанести вред окружающей среде, сообщили в Центральном командовании ВС США

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Британский сухогруз Rubymar затонувший в Красном море после атаки йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в феврале перевозил порядка 21 тыс. тонн удобрений, в химический состав которых входит фосфат и сульфат аммония, что рискует нанести вред окружающей среде. С таким утверждением в субботу выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"2 марта <...> Rubymar - принадлежащий Великобритании сухогруз под флагом Белиза - затонул в Красном море после того, как в него попала противокорабельная баллистическая ракета хуситов <...>, - говорится в сообщении CENTCOM в X (ранее Twitter). - Порядка 21 тыс. тонн удобрений с сульфатом и фосфатом аммония, которые перевозило судно, представляют риск для окружающей среды в Красном море".

В субботу международно признанное правительство Йемена сообщило, что Rubymar затонул в Красном море.

Сухогруз Rubymar, следовавший под флагом Белиза из Объединенных Арабских Эмиратов в Болгарию, получил серьезные повреждения в результате нападения хуситов в середине февраля. Экипаж был вынужден срочно покинуть судно. Предполагалось, что с помощью кораблей ВМС США сухогруз, построенный в 1997 году, отбуксируют в порт Джидда в Саудовской Аравии.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в нескольких городах Йемена. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.