Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения

Президент Белоруссии отметил деятельность председателя правительства России по углублению интеграции

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения, отметив его масштабную деятельность по углублению интеграции между Минском и Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики, - говорится в поздравлении. - Высоко ценю вашу масштабную деятельность по углублению интеграции между Минском и Москвой".

Лукашенко убежден, что присущая Мишустину верность идеалам добра и справедливости наряду "с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией будут способствовать развитию сильной и процветающей России, а также сближению наших стран [Белоруссии и России] и народов".