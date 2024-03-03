СМИ: Япония в последние годы в 18 раз чаще участвовала в международных учениях

Активизация сотрудничества сил самообороны с войсками других стран связана с ростом военной активности Китая и развития ракетно-ядерной программы КНДР, считают в Токио

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Силы самообороны Японии с 2006 года заметно активизировали свое участие в международных военных учениях. Как передает газета "Иомиури", число таких маневров за указанный срок выросло по меньшей мере в 18 раз.

Так, в 2023 году Япония приняла участие в 56 двусторонних и многосторонних учениях по сравнению с тремя в 2006 году. Активизация сотрудничества сил самообороны с войсками других стран происходит на фоне, как считают в Токио, роста военной активности Китая в регионе и развития ракетно-ядерной программы КНДР.

В прошлом году основными партнерами Сил самообороны Японии в маневрах стали США, Южная Корея, Австралия, Канада, Франция, Индонезия, Филиппины и островные государства в Тихом океане. Более половины всех учений посвящены отработке тактики и боевых возможностей. В основном учения проходят на море, в 12 случаях они были посвящены обнаружению субмарин условного противника.