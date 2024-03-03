Лукашенко рассчитывает на возобновление конструктивного сотрудничества с Болгарией

Президент Белоруссии поздравил граждан страны с Днем освобождения и отметил, что история отношений между Минском и Софией насчитывает не одно десятилетие

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с национальным праздником - Днем освобождения, отметив, что рассчитывает на возобновление конструктивного сотрудничества стран. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Уверен, что духовная близость, симпатия и уважение между белорусским и болгарским народами со временем помогут возобновить конструктивное сотрудничество наших стран, в первую очередь в торговой и гуманитарной сферах. Белорусская сторона к этому готова", - говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что история отношений между Минском и Софией насчитывает не одно десятилетие, а основанные "на доверии традиционно дружественные и партнерские контакты долгие годы успешно укреплялись, способствовали процветанию государств".

Белорусский лидер пожелал жителям Болгарии мира, процветания и благополучия.

Ранее посол Болгарии в Белоруссии отмечал, что несмотря на тесные исторические и эмоциональные связи между народами двух стран "отношения на государственном и правительственном уровне практически близки к так называемой точке замерзания".