WSJ: Иран вел с Суданом переговоры о создании военно-морской базы

Таким образом Тегеран рассчитывал контролировать морские перевозки и собирать разведывательные данные, сообщил изданию сотрудник суданской разведки

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Тегеран вел переговоры о создании своей военно-морской базы на суданском побережье Красного моря, они не увенчались успехом. Об этом в субботу сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сотрудника суданской разведки Ахмеда Хасана Мухаммеда.

По его словам, таким образом Иран рассчитывал контролировать морские перевозки, также он планировал использовать базу "для сбора разведывательных данных" и разместить там военные корабли. В обмен на согласие Тегеран обещал поставить вертолетоносец армии Судана, которая продолжает вести вооруженное противостояние с отрядами быстрого реагирования (спецназом) страны.

Хартум отказал Ирану, поскольку не хочет осложнения отношений с США и Израилем, сказал собеседника издания. Газета утверждает, что Тегеран причастен к поставкам оружия мятежному йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситы). Постпред Ирана при ООН ранее отверг обвинения США в этом.

После обострения конфликта в секторе Газа "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.