СМИ: Индия откроет 6 марта базу ВМС на союзной территории Лакшадвип

Открытие базы поспособствует "постепенному укреплению инфраструктуры безопасности на стратегически важном" архипелаге, отметила газета The Economic Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 марта. /ТАСС/. Новая база индийских ВМС Jatayu откроется 6 марта на самом южном острове Миникой союзной территории Лакшадвип. Она призвана укрепить инфраструктуру безопасности в стратегически важном районе, сообщила газета The Economic Times.

По информации издания, вторая на островной союзной территории военно-морская база - после Dweeprakshak на Каваратти - позволит "улучшить оперативный потенциал ВМС и расширит их возможности в регионе, особенно в отношении операций по борьбе с пиратством и наркотиками". Jatayu расположена в 258 км к югу от Dweeprakshak.

"Миникой - самый южный остров Лакшадвип, находящийся на пересечении жизненно важных морских коммуникаций", - отметили в ВМС республики. Согласно заявлению, которое привело издание, открытие базы поспособствует "постепенному укреплению инфраструктуры безопасности на стратегически важном" архипелаге.

На Миникое планируется построить также аэродром двойного назначения - для приема как гражданских, так и военных самолетов. Индийские ВМС стремятся использовать "преимущества географического расположения Индии для укрепления морских позиций", информирует газета.