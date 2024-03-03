AFP: в ХАМАС заявили, что достижение перемирия возможно в течение 1-2 суток

Это произойдет, если Израиль примет требования радикального палестинского движения

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Достижение соглашения о перемирии возможно в течение 1-2 суток, если Израиль примет требования радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом представитель движения сообщил Agence France-Presse.

"Если Израиль согласится на требования ХАМАС, которые включают возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение [объемов] гуманитарной помощи, это может проложить путь для заключения соглашения [о перемирии] в течение следующих 24-48 часов", - говорится в заявлении.

В свою очередь телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" информировал, что делегация ХАМАС и представители Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров об установлении перемирия в секторе Газа.

2 марта телеканал Al Hadath сообщил, что ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по вопросу о длительности предполагаемого перемирия в палестинском анклаве и параметрах обмена заложников на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. По сведениям источника в структурах безопасности Египта, "стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев". Источник телеканала добавил, что "для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращении жителей в эти районы".