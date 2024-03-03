МВД в Минске провело первое задержание за отрицание геноцида белорусского народа

По данным ведомства, 54-летний гражданин администрировал группу в соцсети, где утверждал, что деревня Хатынь "пострадала от рук партизан", а также принимал участие в уличных беспорядках и оскорблял президента

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии впервые привлекло к ответственности за отрицание геноцида белорусского народа немецкими захватчиками во время Великой Отечественной войны, задержан минчанин - администратор группы одной из социальных сетей. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета республики.

"Сотрудниками ГУБОПиК МВД задержан 54-летний минчанин - администратор группы одной из популярных социальных сетей с "патриотичным" названием, - говорится в сообщении. - По данным следствия, с ноября 2021 года мужчина размещал в сообществе посты на историческую тематику, активно рассказывал своим подписчикам, что зверства, учиненные на территории Беларуси, ошибочно приписаны нацистским оккупантам".

По данным управления, задержанный утверждал, что деревня Хатынь "пострадала от рук партизан". "Согласно заключению лингвистической экспертизы <...>, в его публикациях имеются утвердительные высказывания о том, что жители деревни Хатынь были сожжены не немецко-фашистскими захватчиками, - отмечаются в сообщении. - Следственным управлением УСК по городу Минску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за отрицание геноцида белорусского народа (ч. 1 ст. 130-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь)". Следователи установили, что фигурант принимал активное участие в уличных бесчинствах и регулярно оскорблял президента республики Александра Лукашенко. Прокурор санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнил начальник отдела ГУБОПиК МВД Евгений Пилецкий, задержанный станет "первым в республике, кто понесет ответственность по уголовному делу об отрицании геноцида белорусского народа".