СМИ: делегации ХАМАС, Катара и США прибыли в Каир на переговоры по перемирию в Газе

Израильской делегации в египетской столице пока нет, сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария"

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Делегация палестинского движения ХАМАС, а также представители Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров об установлении перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, израильской делегации в египетской столице пока нет. Информация о составе участников новой каирской встречи не приводится.

Днем ранее телеканал Al Hadath сообщил, что ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по вопросу о длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрах обмена заложников на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. По словам источника телеканала, "для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и о возвращении жителей в эти районы".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.