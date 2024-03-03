Илон Маск поддержал идею о необходимости расформировать НАТО

Он отметил, что основная причина создания альянса - Организация Варшавского договора - была распущена

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Североатлантического договора (НАТО).

"Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена", - прокомментировал Маск в Х (ранее Twitter) публикацию миллиардера Дэвида Сакса.

"В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины ее появления больше не существовало. Но вместо того, чтобы расформироваться, у нее появилась новая миссия: расширяться. А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания", - изложил свою точку зрения Сакс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что после роспуска Организации Варшавского договора и ухода с политической сцены Советского Союза "забрезжила надежда на реализацию принципов подлинной, без разделительных линий многосторонности на пространстве Евроатлантики", однако "вместо того, чтобы раскрывать потенциал ОБСЕ на равноправных коллективных началах, западные страны не только сохранили НАТО, но и вопреки своим клятвенным обещаниям взяли курс на наглое поглощение прилегающего пространства, включая территории, где всегда существовали и будут существовать жизненно важные интересы России".