В секторе Газа не менее 90 человек погибли за сутки в результате действий Израиля

Еще около 180 пострадали, сообщили в Минздраве анклава

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 90 человек погибли, почти 180 пострадали за минувшие сутки в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа. Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

"За последние 24 часа 90 человек погибли, еще 177 пострадали", - говорится в заявлении Минздрава Газы, опубликованном в его официальном Telegram-канале. В ведомстве также подчеркнули, что "общее число жертв израильской агрессии с октября прошлого года возросло до 30 410, еще 71 700 человек получили ранения". Тела некоторых погибших остаются под завалами, медики и спасатели пока не могут до них добраться.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.