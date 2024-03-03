В Швеции не нашли следов взрыва на затонувшем в 1994 году пароме "Эстония"

Руководитель расследования Йорген Захау отметил, что обнаруженные повреждения совпадают с теми, которые могли появиться в соответствии с описанием хода событий, о которых уже сообщалось

СТОКГОЛЬМ, 3 марта. /ТАСС/. Никаких доказательств того, что паром "Эстония" затонул в 1994 году из-за диверсии на носовом визоре (подъемная надводная часть парома), нет. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на Комиссию по несчастным случаям.

Визор был поднят с морского дна летом 2023 года, его исследовали в Таллине. "Мы не нашли ничего, что указывало бы на взрыв или что-то еще, что привело бы к открытию рампы", - сообщил руководитель расследования Йорген Захау. По его словам, обнаруженные повреждения совпадают с теми, которые могли появиться в соответствии с описанием хода событий, о которых уже сообщалось.

Каким образом и почему у парома оторвался визор, на протяжении многих лет было предметом дебатов. Выдвигались предположения, что причиной трагедии мог быть взрыв.

В ночь на 28 сентября 1994 года на Балтике произошла крупнейшая в современной истории Швеции морская катастрофа - затонул паром "Эстония", следовавший из Таллина в Стокгольм. В результате происшествия погибли 852 человека, 137 пассажирам удалось спастись. Большинство жертв были жителями Швеции - 501 человек. Международная комиссия по выяснению причин и обстоятельств гибели "Эстонии" пришла к выводу, что судно затонуло в штормовую погоду, когда у него оторвало носовой визор, в результате чего в грузовой отсек хлынула вода. По решению правительств Швеции, Эстонии и Финляндии место гибели "Эстонии" было объявлено морским захоронением.

Парламент Швеции одобрил 3 июня 2021 года предложение правительства внести изменения в закон о статусе морского захоронения и разрешить погружения в районе катастрофы. Швеция и Эстония в июле того же года начали новое предварительное исследование парома. Его задачей стала подготовка к основным исследованиям, которые стартовали в 2022 году. Изучение вели специалисты из Швеции, Эстонии и Финляндии.

В феврале прокуратура Швеции приняла решение не возобновлять ранее закрытое расследование по делу "Эстонии", так как "не было выявлено ничего, что давало бы основания предполагать совершение преступления". В ноябре 2020 года в прокуратуру поступило обращение о возобновлении закрытого предварительного следствия по факту совершения преступления в связи с катастрофой. В запросе упоминалась информация из телевизионного документального фильма, авторы которого обнаружили не известное до этого отверстие в корпусе парома, и возникшими вслед за этим новыми версиями о причинах катастрофы.