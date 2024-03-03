Полиция разогнала пропалестинскую демонстрацию у посольства Израиля в Гааге

В акции приняли участие около 150 человек, одного из демонстрантов задержала полиция

ГААГА, 3 марта. /ТАСС/. Голландская полиция была вынуждена применить силу, чтобы разогнать демонстрацию в поддержку Палестины, проведенную в субботу перед посольством Израиля в Гааге. За отказ выполнять приказ разойтись задержан один человек, сообщил информационный портал NL Times.

По данным портала, в демонстрации приняли участие около 150 человек. Активисты пришли к израильскому посольству, однако в целях безопасности полиция была вынуждена оттеснить их от здания. Демонстранты скандировали лозунги и держали в руках транспаранты с призывом бойкотировать еврейское государство.

В феврале улица в Гааге, на которой расположено посольство Израиля, была оцеплена две недели. Как заявил мэр Ян ван Занен, причиной была угроза безопасности, "которую местные власти воспринимают со всей серьезностью". О чем именно шла речь, градоначальник не уточнил.