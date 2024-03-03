Шахбаза Шарифа избрали новым премьер-министром Пакистана

За него проголосовали 201 из 336 депутатов нового созыва нижней палаты парламента, сообщил телеканал PTV News

ИСЛАМАБАД, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф избран новым премьер-министром Пакистана. Трансляцию процедуры голосования в Национальном собрании (нижняя палата парламента) страны вел телеканал PTV News.

За лидера ПМЛ-Н проголосовал 201 из 336 депутатов нового созыва нижней палаты парламента. Его оппонент в борьбе за должность главы правительства Пакистана, генеральный секретарь партии "Движение за справедливость" Омар Аюб Хан, прошедший в состав депутатов нового созыва Нацсобрания в качестве независимого кандидата, набрал 92 голоса. Шариф будет приведен к присяге 4 марта.

Заседание Нацсобрания под председательством спикера Сардара Аяза Садика, представителя ПМЛ-Н, началось более чем с часовой задержкой из-за акции протеста, организованной депутатами "Единого суннитского совета" (Sunni Ittehad Council, SIC).

Шариф возглавлял правительство Пакистана с апреля 2022 года по август 2023 года. Его предшественник, на тот момент председатель партии "Движение за справедливость", Имран Хан был смещен с должности в результате вотума недоверия.