С начала 2024 года ВСУ потеряли ЗРК SAMP-T и новейшую немецкую систему ПВО Skynex стоимостью €182 млн, заявил военный аналитик Драго Боснич

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские вооруженные силы в ходе спецоперации уничтожают сотни лучших образцов военной техники стран НАТО, пишет в InfoBRICS военный аналитик Драго Боснич.

"Российские военные мастерски развенчивают мифы о "превосходстве" вооружений НАТО. В последние недели мы все чаще наблюдаем это явление. Сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и так далее были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления", - пишет эксперт.

По его словам, с начала 2024 года ВСУ продолжили терять новейшую натовскую технику. "23 января несколько военных источников сообщили об уничтожении первого (и пока единственного) ЗРК SAMP-T, состоящего на вооружении сил неонацистской хунты. Затем сообщалось об уничтожении новейшей немецкой системы ПВО малой дальности Skynex. Обе системы оцениваются в €182 млн (почти $200 млн), - отмечает Боснич.

Помимо систем ПВО, с начала года российскими войсками был уничтожен один британский танк Challenger 2 в Запорожской области, несколько немецких Leopard 2A4 с динамической защитой "Контакт-1", американский БТР M113 и голландский БМП YPR-765.

"С 16 по 23 февраля с помощью барражирующих боеприпасов/дронов-камикадзе было уничтожено по меньшей мере 36 единиц военной техники неонацистской хунты. Сюда входят 12 танков (и даже один немецкий Leopard 2A4), пять БМП (боевых машин пехоты), в том числе два немецких Marder, шесть БТР (бронетранспортеров) и машин повышенной проходимости (американские М113), 10 буксируемых и самоходных гаубиц (включая четыре американских M777 и одну британо-итальянскую FH70), две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), одна система управления и контроля за беспилотниками и одна система ПВО малой дальности "Стрела-10" советского производства", - подсчитал эксперт.

Также, по его словам, уничтожена американская штурмовая машина разминирования на базе танков М1 Abrams M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) и сам танк американского производства и как минимум 3 типа западных артиллерийских систем - французские Caesar, американские M109A6 Paladin и шведские самоходные гаубицы Archer. Кроме того, Киев быстро теряет системы ПВО Patriot и NASAMS.

"Все они, судя по всему, были уничтожены ZALA Ланцет, что доказывает, насколько смертоносны и экономически эффективны эти барражирующие боеприпасы/дроны-камикадзе. Один ZALA Ланцет стоит около $30 тыс., а Caesar - до $7 млн. Цена M109A6 Paladin составляет более $14 млн, а Archer - около $5 млн", - считает Боснич.