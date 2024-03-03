Экс-премьер Италии назвал линию ЕС на достижение Киевом военной победы неприемлемой

Джузеппе Конте, говоря о предстоящих выборах в Европарламент и возможных альянсах, отметил, что для его партии важно, чтобы было избрано достойное число ее членов, чтобы "представлять критическое и инновационное видение Европы"

РИМ, 3 марта. /ТАСС/. Линия ЕС, которая направлена на достижение Украиной военной победы, неприемлема. Такую позицию высказал в интервью газете La Stampa бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционной партии "Движение "5 звезд" Джузеппе Конте.

"Очевидно, что для нас утверждение, что необходимо добиваться военной победы Украины, как говорится в резолюции ЕС, и передавать €5 млрд в год на вооружение Киева, - это совершенно неприемлемая линия", - указал он.

Конте, говоря о предстоящих выборах в Европарламент и возможных альянсах, отметил, что для его партии важно, чтобы было избрано достойное число ее членов, чтобы "представлять критическое и инновационное видение Европы".

Депутаты от партии "Движение "5 звезд" проголосовали в Европарламенте против последней резолюции о продолжении поддержки Украины, которая была принята в конце февраля. Конте давно выступает против отправки оружия Киеву и призывает к поиску политических и дипломатических решений конфликта.