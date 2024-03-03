Фидан заявил, что Турции и России необходимо интенсифицировать диалог по Сирии

Глава турецкого МИД договорился вести эту работу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

АНТАЛЬЯ, 3 марта. /ТАСС/. Турция и России должны теснее и подробнее вести диалог по Сирии. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на закрытии Антальского дипломатического форума, комментируя состоявшиеся ранее на площадке форума переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"По Сирии есть много вопросов. В этом плане нам нужно теснее вести диалог и обмен мнениями. В этом плане действительно есть необходимость посвятить этому обсуждению время. И мы [с Лавровым] договорились вести эту работу. Потому что и вопрос возвращения беженцев, и подготовки новой конституции, и антитеррора сейчас находится в замороженном состоянии в Сирии. Нам нужно ускорить работу по этим темам. Они напрямую касаются нацбезопасности Турции", - сказал министр.

По словам Фидана, Турция "продолжит обсуждать эти темы и с Россией, и с другими странами".

Министр сообщил, что на переговорах с Лавровым "в особенности обсуждались региональные вопросы". "Поговорили о мирном процессе на Кавказе. Обсудили вопрос безопасности в Черном море. Диалог по этой проблеме идет по различным каналам, в нем участвует и Турция", - уточнил глава МИД.

Переговоры Лаврова и Фидана прошли 1 марта на полях Антальского дипломатического форума. Как сообщил МИД РФ, министры обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе.