Фидан заявил, что стороны конфликта на Украине достигли пределов военных возможностей

Необходим мирный диалог, считает глава МИД Турции

АНТАЛЬЯ, 3 марта. /ТАСС/. Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов, и сейчас необходим мирный диалог. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытии Антальского дипломатического форума.

"Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня", - сказал он.

Фидан добавил, что со стороны Турции "речь не идет о признании оккупированных территорий", но на текущем этапе "Турция убеждена, что пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня".

Турецкий министр отметил, что для Турции "невозможно смириться с тем, что в XXI веке в центре Европы умирают или получают ранения около 500 тыс. человек, полностью разрушается инфраструктура крупного государства". "Это необходимо как-то остановить. И ради прекращения этого [сторонам] нужно признать необходимость вести переговоры, с этой мыслью надо смириться. Я убежден, что обе стороны исчерпали уже военные методы продолжения войны. Еще раз повторю, что вопрос прекращения огня и суверенитета [Украины] нужно разделить. Пришло время искать иные методы для урегулирования вопроса с прекращением огня", - отметил Фидан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на форуме, заявил, что инициативы Турции по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной не были реализованы из-за отсутствия поддержки и фактически были саботированы.