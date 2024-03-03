3 марта, 10:17
Санкции в отношении России

Reuters: Канада введет новые санкции против России из-за смерти Навального

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. AP Photo/ Evgeniy Maloletka
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Речь идет о санкциях в отношении "шести российских чиновников, включая старших должностных лиц и высокопоставленных сотрудников прокуратуры, судебной и исправительной служб России"

ОТТАВА, 3 марта. /ТАСС/. Канада анонсировала новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на канадского министра иностранных дел Мелани Жоли.

По его данным, речь идет о санкциях в отношении "шести российских чиновников, включая старших должностных лиц и высокопоставленных сотрудников прокуратуры, судебной и исправительной служб России".

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. 

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