В Минкультуры Казахстана сообщили о готовности укреплять отношения с Ираном

Страны сотрудничают в сфере кинематографии, реставрации, выставочной и библиотечной деятельности, отметила председатель профильного комитета министерства Кумис Сеитова

АСТАНА, 3 марта. /ТАСС/. Казахстан нацелен на укрепление многогранных отношений с Ираном, в том числе в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом заявила председатель профильного комитета Министерства культуры и информации Казахстана Кумис Сеитова на встрече с советником по делам культуры иранского посольства Али Акбаром Талеби Матином.

"Активное сотрудничество [между Казахстаном и Ираном] наблюдается в сфере кинематографии, реставрации, выставочной и библиотечной деятельности. Уверена, что участие двух сторон в проводимых мероприятиях будет направлено на укрепление культурных связей между нашими государствами и на развитие многогранных отношений с Ираном", - приводит слова Сеитовой пресс-служба Минкультуры. По оценке главы комитета, в основе двусторонних отношений лежит "исторический фундамент, общность культурных и духовных ценностей".

На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся развития кинематографии и реализации совместных проектов. В пресс-службе ведомства напомнили, что картина "Бауырына салу" казахского режиссера Асхата Кучинчерекова 11 февраля 2024 года удостоена приза в номинации "Специальный приз жюри" кинофестиваля "Фаджр" в Тегеране.