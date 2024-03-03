Депутат ФРГ призвал Берлин поддержать переговоры по Украине

Санкционная политика Германии уже наносит ущерб немецкой экономике, отметил Штеффен Котре

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Германия должна отказаться от пути конфронтации и поддержать решение конфликта на Украине путем переговоров. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", входящий в парламентский комитет по вопросам энергетики и защиты климата, Штеффен Котре.

"Это игра с огнем. Принято считать, что Германия сама может быть вовлечена в военные действия. Эта безответственная, бездарная политика не осознает, что это не наша война", - сказал Котре на просьбу прокомментировать недавнюю утечку разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Интересы Германии, по его мнению, заключаются в проведении мирной дипломатии. "Санкционная политика ФРГ уже наносит ущерб немецкой экономике", - признал депутат. "Германия должна отказаться от пути конфронтации и поддержать решения путем переговоров", - заключил Котре.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для властей страны. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали то, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, и детали подготовки атаки.

Федеральное ведомство военной контрразведки Германии начало проверку по факту возможного перехвата разговора военных. В правительственных кругах рассчитывают, что в течение нескольких дней удастся выяснить, каким образом произошла утечка информации.