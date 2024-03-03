В ЦАХАЛ заявили, что военные Израиля не стреляли по толпе в Газе

Большинство людей погибли из-за давки, но были зафиксированы выстрелы по отдельным мародерам, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Армия Израиля пока не нашла подтверждений тому, что ее военнослужащие стреляли по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газа, большинство людей погибли из-за давки, но были зафиксированы выстрелы по отдельным мародерам, которые могли представлять угрозу для израильтян. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"Армия обороны Израиля завершила первоначальную проверку несчастного случая, в котором мирные жители Газы были задавлены насмерть и пострадали, пока бежали к конвою с помощью. Наша первоначальная проверка подтвердила, что со стороны Армии обороны Израиля не производилось никаких ударов в направлении конвоя с помощью. Большинство палестинцев погибли или пострадали в результате давки", - заявил Хагари, видеозапись выступления которого распространила армейская пресс-служба.

Вместе с тем он отметил, что военные, помимо предупредительных выстрелов в воздух, о которых сообщалось ранее, открывали и огонь в направлении отдельных мародеров, которые, по оценке израильских сил, могли представлять для них угрозу.