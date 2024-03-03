Сийярто заявил, что конфликт на Украине развивается не в пользу украинцев

Чем дольше продлятся военные действия, тем больше людей погибнет, отметил глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 3 марта. /ТАСС/. Положение в конфликте на Украине складывается не в пользу украинцев, но западные страны, в том числе члены НАТО, должны в любом случае избежать столкновения с Россией. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

По его словам, "чем дольше продлится война, тем больше людей погибнет и тем хуже будет для Украины". "Я уже несколько месяцев слышу, что украинцы могут улучшить свое положение на поле боя, что даст им возможность начать переговоры, имея более выгодную позицию. В последние недели стало ясно, что этот сценарий провалился, время на стороне России", - сказал Сийярто.

В то же время "необходимо сделать все, чтобы избежать конфликта между НАТО и Россией", заявил глава МИД, посетовав, что "Европа продолжает страдать от военного психоза". По его мнению, именно об этом свидетельствуют рассуждения президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.

Сийярто считает, что подобные опасные идеи появляются у западных политиков из-за того, что события развиваются именно так, как еще давно предсказывала Венгрия. "Санкции против России не работают, а на поле боя этот конфликт разрешен быть не может", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что венгерское правительство предлагает всем сторонам конфликта немедленно прекратить огонь и приступить к подготовке мирных переговоров об урегулировании ситуации на Украине.