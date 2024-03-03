Кнайсль считает, что в Европе исчезает закон и свобода

По словам экс-главы МИД Австрии, с экономическими санкциями справиться можно

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Главное беспокойство вызывает исчезновение в Европе закона и свободы. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на лекции Всемирного фестиваля молодежи.

"Главное, что меня беспокоит в Европе, - это тот факт, что в ЕС исчезает закон и исчезает свобода", - сказала она.

По словам Кнайсль, с экономическими санкциями справиться можно. "Но если вы теряете душу, закон и свободу, то это потом преодолеть невозможно", - отметила она.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.