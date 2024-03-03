Глава МИД Турции посетит на следующей неделе США по приглашению госсекретаря

Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудят двусторонние отношения

АНТАЛЬЯ, 3 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на следующей неделе планирует посетить США для работы в рамках двустороннего стратегического механизма. Об этом он сказал на закрытии Антальского дипломатического форума.

"На следующей неделе по приглашению моего коллеги [госсекретаря] Энтони Блинкена запланирована поездка в США для проведения заседания стратегического механизма. Мы обсудим ход наших отношений с Америкой. Стратегический механизм был создан по итогам переговоров наших президентов в 2021 году. Он работает в основном на министерском уровне. Причем обсуждаются не только вопросы безопасности, но и энергетика, экономика, региональные темы, политические", - сообщил Фидан.

Относительно перспектив поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США министр отметил, что такая работа будет проводиться. Он напомнил, что "в обеих странах очень напряженная повестка из-за выборов". В конце марта в Турции пройдут муниципальные выборы, а осенью состоятся президентские выборы в США. "Возможно, мы в ходе этой поездки в США поговорим о том, что можно сделать [в вопросе организации визита] в период между выборами", - добавил Фидан.