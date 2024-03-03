Кнайсль заявила, что в России не жалуются на проблемы, а решают их

По мнению экс-главы МИД Австрии, Россия сейчас меняется

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль восхитились тем, что в России не говорят о проблемах, а решают их.

"В Австрии, в Европе есть выражение "это проблема", а в России за время моего пребывания я слышала, что это звучит следующим образом: "Как мы будем это решать?" - сказала она, выступая на лекции в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Это внушает надежду", - отметила она.

По мнению Кнайсль, Россия сейчас меняется. Она обратила внимание, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что Россия становится первой страной по европейскому рейтингу.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.