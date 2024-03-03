Египетский эксперт считает, что страны Глобального Юга стали более зрелыми

Они связывают интересы с РФ, сообщил профессор политологии Каирского университета Нурхан эль-Шейх

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Страны Глобального Юга становятся более зрелыми и могут выбирать свою политику, исходя из национальных интересов, которые связывают с Россией и Китаем. Такое мнение высказала профессор политологии Каирского университета Нурхан эль-Шейх, выступая в мастерской Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Будущее многополярного мира: как будет выглядеть мир в 2040 году?" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Многополярная система является не просто фактом, но и исторической неизбежностью, - сказала эль-Шейх. - Нелогично и ненормально, когда одна сила доминирует в международной системе. Это как машина. Машина не может ездить на одном колесе". "Без сомнений, мы живем в многополярной системе. Это Россия, Китай, США по-прежнему, возможно, Индия, может, ЕС продолжит [состоять в системе]", - добавила профессор.

По ее мнению, одним из столпов нынешней системы являются страны Азия. "Век Азии. Это также включает Россию. Это Китай, Индия, возможно, Индонезия и другие страны прибудут", - отметила эксперт.

"Глобальный Юг, (думаю, мы тоже представляем Глобальный Юг), все страны становятся более зрелыми и могут выбирать свою политику, исходя из национальных интересов, - сказала профессор политологии. - Наши национальные интересы - с Россией, с Китаем, Индией, с новой многополярной системой".

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.