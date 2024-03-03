Фидан заявил, что для перемирия в Газе до Рамадана прилагаются серьезные усилия

Глава МИД Турции также обратил внимание на остающийся нерешенным вопрос о доставке гуманитарной помощи в Газу

АНТАЛЬЯ, 3 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что идет серьезная и интенсивная международная работа, чтобы обеспечить прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта до наступления священного для мусульман месяца Рамадан.

"Прекращение насилия в Газе заняло значительное время на дискуссиях в рамках форума. Этот вопрос активно обсуждался. Мы продолжаем переговоры по Газе, они идут в том числе через посредников. Существует очень серьезное желание, и прилагаются серьезные усилия, чтобы обеспечить прекращения огня до наступления Рамадана", - сказал он на закрытии Антальского дипломатического форума.

Фидан также обратил внимание на остающийся нерешенным вопрос о доставке гуманитарной помощи в Газу. "Заниматься доставкой помощи в Газу, ожидая чьего-то разрешения, значит быть соучастником медленной и тихой смерти более 2 млн человек. Но сейчас я с удовлетворением могу отметить, что международное сообщество стало верить в то, что в этом плане можно предпринимать иные шаги", - сказал он.

Глава МИД также подтвердил, что президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Анкару по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. "Лидеры хотят обсудить ситуацию в зоне конфликта, ход войны. Также будет обсуждаться вопрос межпалестинского диалога, о чем наш президент хочет услышать из первых уст. Также будет возможность передать Аббасу предложения и опасения Турции по этим вопросам", - сообщил Фидан.

В субботу министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики во время выступления на Антальском дипломатическом форуме сказал, что Аббас прибудет в Турцию 5 марта. Кроме того, по его словам, "единственное уполномоченное и легитимное руководство, которое отныне будет работать в Газе и на Западном берегу, - это палестинская администрация".