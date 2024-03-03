Встречу с Байденом не включили в программу поездки Орбана в США

Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, главной целью поездки станет общение с экс-президентом Дональдом Трампом

БУДАПЕШТ, 3 марта. /ТАСС/. Встреча с президентом США Джо Байденом пока не включена в программу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Америку. Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, главной целью поездки станет общение с экс-президентом Дональдом Трампом.

Венгерский премьер побывает у него в гостях в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида 8 марта. 7 марта он будет находиться в Вашингтоне, где выступит в исследовательском центре Heritage Foundation на тему американо-венгерских отношений. "Виктор Орбан проведет панельную дискуссию с президентом этого известного консервативного центра Кевином Робертсом", - процитировало Хаваши информационное агентство MTI.

Орбан ни разу не встречался с Байденом с тех пор, как тот занял пост президента в январе 2021 года , и отношения между ними считаются напряженными. Администрации США не нравится позиция венгерского правительства по ряду международных вопросов, в том числе по Украине, а оно в свою очередь упрекает американцев в поддержке оппозиции и попытках вмешательства во внутренние дела. В такой ситуации венгерские власти сделали ставку на Трампа и практически не скрывают, что желают ему победы на президентских выборах в ноябре 2024 года.