Bild: в Берлине полиция не обнаружила бывших участников группировки RAF в ходе операции

По информации газеты, правоохранители разыскивали двух бывших членов RAF Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Полиция Берлина не обнаружила бывших участников левацкой террористической группировки "Фракция Красной армии" (RAF, Rote Armee Fraktion) в ходе проводившейся утром спецоперации. Как пишет газета Bild am Sonntag, подозреваемые отпущены, бывших членов RAF среди них нет.

В воскресенье утром в берлинском районе Фридрихсхайн была проведена полицейская операция. Были задействованы не только местные полицейские, но и сотрудники ведомства по уголовным делам Нижней Саксонии. Правоохранители разыскивали двух бывших членов RAF Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба. Было задержано несколько человек. В настоящее время все они отпущены на свободу. Гарвега и Штауба среди них нет.

27 февраля в Берлине была задержана бывшая участница RAF 65-летняя Даниэла Клетте. Прокуратура города Ферден и ведомство по уголовным делам Нижней Саксонии на протяжении многих лет разыскивали трех членов группировки: Клетте, Гарвега и Штауба. Они обвиняются в попытке убийства и совершении серии грабежей в период с 1999 по 2016 год.

Клетте, Гарвег и Штауб принадлежат к так называемому третьему поколению RAF. Группировка действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом борьбы "за счастье эксплуатируемых империалистами" был избран террор против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов. Большинство активистов RAF арестованы и приговорены к пожизненному заключению. Многие из них умерли в тюрьмах. В 1998 году группировка объявила о самороспуске, но некоторые ее члены после этого ушли в подполье.