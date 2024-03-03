Асад назвал очевидными предпочтения Сирии на выборах президента России

Сирийский президент отметил, что на страну окажут влияние любые перемены

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад заявил, что предпочтения страны на выборах президента России очевидны: для Дамаска имеет значение человек, давший отпор терроризму в республике.

"Если посмотреть на Россию как на страну, которая вместе с нами борется в Сирии против террористов, то, конечно, на нас влияет эта тема, и мы не можем видеть ее исключительно как внутренний вопрос. Для нас человек, который принял решение дать отпор террору в Сирии, разумеется, имеет значение", - сказал он в эксклюзивном интервью телеканалу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

Асад отметил, что дальнейшее пребывание или отсутствие такого человека на посту также важно. "Естественно, на нас окажут влияние любые перемены. Если спросите о предпочтительных кандидатурах [на выборах президента РФ], я думаю, ответ будет очевидным", - подчеркнул президент Сирии.