Асад завил, что решения Путина возвращают Россию на международную арену

Президент Сирии отметил, что РФ является страной, от которой зависит судьба мира

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Решения, принятые президентом России Владимиром Путиным, возвращают РФ на международную арену и восстанавливают баланс. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью телеканалу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Если смотреть на данную тему в плане мирового баланса сил, то и здесь нельзя разъединить Россию и решения ее руководства. Решения, принятые президентом Путиным, возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс. Еще раз говорю, что я выражаю свое личное мнение, чтобы меня не обвинили в том, что я вмешиваюсь во внутренние дела России", - сказал он.

"Если посмотреть на Россию как на страну, которая вместе с нами борется в Сирии против террористов, то, конечно, на нас влияет эта тема. И мы не можем видеть ее исключительно как внутренний вопрос. Для нас человек, который принял решение дать отпор террору в Сирии, разумеется, имеет значение. Его дальнейшее пребывание или отсутствие на посту также важно. Естественно, на нас окажут влияние любые перемены. Если спросите о предпочтительных кандидатурах, я думаю, ответ будет очевидным", - добавил сирийский лидер.

В связи с предстоящими выборами в России Асад подчеркнул, что РФ сегодня является страной, от которой зависит судьба мира. "По многим факторам, а не только из-за войны на Украине. Может ли страна, ведущая судьбоносную войну на Украине, быть готовой к смене лиц и вместе с ними политики? В арабском языке есть пословица "Невозможно поменять крепость во время битвы". В битве нужна последовательность. Это внутреннее дело России. Я считаю, зная многих русских, что ответ им известен. Все, что служит борьбе сегодня, является приоритетом. Президент Путин - основная часть этой борьбы", - отметил президент Сирии, отвечая на вопрос, насколько выборы в России влияют на будущее мира.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.