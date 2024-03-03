Асад назвал лидеров Запада "исполнительными директорами", которые заинтересованы в войнах

Президент Сирии отметил, что главную роль на Западе играют "сиюминутные, ежедневные, временные, личные интересы, интересы групп"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад назвал лидеров США и Европы "исполнительными директорами", которые заинтересованы в войнах.

"Если хотите разговаривать, строить отношения с торговой компанией, то у вас есть менеджеры, директора различных отделений, есть исполнительный директор. Есть также совет управляющих, который представляет владельцев. В отношении Запада, и особенно США, президенты - это исполнительные директора, но они не являются владельцами. Если говорите с исполнительным директором, то он повернется к председателю совета управляющих, чтобы узнать его мнение и решение", - сказал он в эксклюзивном интервью телеканалу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Что касается европейских президентов, то они директора отделений и ничего не сделают, если того не пожелает вышестоящий директор. Не принимают решения, делают все, что говорит директор. Кто входит в совет управляющих и обладает правом решать в корпорациях, с ними и нужно обсуждать политические вопросы. Но основная проблема с ними в том, что они заинтересованы в войнах. Если позвать их на войну, они поддержат и дадут на это денег. Все, что не представляет для них выгоду, им неинтересно", - добавил Асад, отвечая на вопрос о том, с кем на Западе, по его мнению, можно выстраивать диалог.

Как отметил сирийский лидер, главную роль на Западе играют "сиюминутные, ежедневные, временные, личные интересы, интересы групп". "Все крутится вокруг денег и личного влияния", - резюмировал президент.