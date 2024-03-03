Асад считает, что попытки изоляции других стран укрепляют их и ослабляют доллар

Президент Сирии назвал это "идиотизмом" западных стран

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Попытки изолировать другие страны приводят к их укреплению и ослаблению доллара, это "идиотизм" западных государств. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью телеканалу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Проблема в том, что доллар начал терять свой вес и стоимость. Это хорошо. В целом считаю, что изоляция укрепляет другие страны и ослабляет доллар и работает на нас в долгосрочной перспективе. Это не плохо, это идиотизм. Пусть [страны Запада] продолжают в интересах всего мира, не только России и Сирии. Это принесет благо, может быть, даже и в среднесрочной перспективе", - сказал он.

Сирийский президент в этой связи привел примеры из истории, когда Запад пытался изолировать ряд стран. Он напомнил, что "изоляция Кубы началась около 60 лет назад, а изоляция Сирии - в 1979 году". "В том же году ввели санкции против Ирана, после него - против Северной Кореи, - резюмировал Асад. - Изоляция расширялась и включает теперь Россию и Китай. Она будет продолжаться, пока в результате Запад не обнаружит, что это он сам себя изолировал. А все остальные страны сотрудничают между собой".

Кроме того, глава сирийского государства в шутку допустил, что его будущая встреча с президентом России Владимиром Путиным будет посвящена теме их банковских счетов в США. "Это очень серьезная проблема, - иронично отметил Асад. - Запад иногда ведет себя смешно".