Асад считает, что основой крепкой России является крепкая семья

Западный неолиберализм не связан с ценностными ориентирами, а направлен на разрушение основ общества, подчеркнул президент Сирии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Крепкая семья лежит в основе прочности Российской Федерации, заявил президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью телеканалу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Если семья в России крепкая, то и вся страна будет крепкая. Разрушьте семью - и страна не будет крепкой", - отметил сирийский лидер.

При этом он обратил внимание, что западный неолиберализм не связан с ценностными ориентирами, а направлен на разрушение основ общества. "Возьмем для примера западный народ. Он не плохой. Однако СМИ объединяются с политиками, чтобы сделать этот народ невежественным. В итоге ему можно говорить все что угодно. Он поверит", - указал президент Сирии.

В этом контексте Асад выразил уверенность, что для народов России и Сирии "правда важнее всего". "Мы распространяем правду. Так же важна прозрачность в вопросах, которые продвигают политики, правительства, прямая связь между правительствами и народами. Участие народов в решении любых проблем, стоящих перед государством. Это делает государственность сильной, - подчеркнул он. - Не говоря уже о том, что нужно извлекать уроки из истории".